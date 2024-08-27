Как получить статус человека с инвалидностью

Лица, которые имеют определенный вид увечья, могут оформить себе статус по инвалидности. Для этого нужно пройти нескольких врачей.

Кто может получить группу по инвалидности

Причины увечья могут быть разными, однако всех их можно разделить на три группы инвалидности:

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І группа – когда человек находится в тяжелом состоянии здоровья и не способен сам себя обслуживать. Такие люди нуждаются в постоянном присмотре, уходе и помощи.

ІІ группа - это случаи, когда у людей есть стойкие, выразительно тяжелые функциональные нарушения в организме. При этом он способен сам о себе заботиться и не нуждается в постоянном присмотре или посторонней помощи.

III группа – стойкие функциональные нарушения умеренной тяжести. Такие люди чаще всего трудоспособны, но нуждаются в социальной помощи и защите.

Как получить инвалидность в Украине

Чтобы получить инвалидность, нужно пройти обследование у семейного врача. Он должен оставить запись в медицинской карте пациента, а также в форме 088/о - "Направление на медико-социально-экспертную комиссию (МСЭК)". Также он должен внести в форму информацию о пациенте, его болезнь и причины предоставления инвалидности.

Далее форму 088/о должна сначала рассмотреть врачебно-консультативная комиссия, созданная при медицинском учреждении. Состав комиссии определяет главный врач. Кроме него, в нее обязательно входят и другие врачи заведения.

Напомним! Эта комиссия должна не только подтвердить инвалидность человека, но и на основе обследований предоставить ему необходимый план лечения и реабилитации.

Когда все члены комиссии согласуют результаты обследования и подпишут форму 088/о - человека направляют на медико-социальную экспертизу. Экспертиза должна состояться в течение пяти рабочих дней - с тех пор, как ВКК прислала направление пациента.

Какие документы понадобятся