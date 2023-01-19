Компенсація за зруйноване житло в Україні: хто її не отримає

19 січня 2023, 14:41
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Джерело:

Obozrevatel

В Україні отриману компенсацію за житло можна використати, купивши нову квартиру, або ж збудувати дім. Проте є певні умови щодо цього закону.

Як можна отримати компенсацію

Житло, що було пошкоджене під час російської агресії, можна замінити на вибір: нова готова квартира чи будівництво будинку.

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Проте, якщо власники зруйнованого житла обирають фінансування будівництва, воно діє лише у випадку приватних будинків. Про це йдеться у законопроєкті №7198, який Верховна Рада голосуватиме у другому читанні.

Власник знищеного житла отримають або сертифікат для купівлі чи інвестиції в будівництво квартири, або кошти, які потім можна використати на відновлення свого житла.

Можливість вибору для людей передбачили тому, що як правило, у них залишається ділянка і логічно було б відновити будинок на ній. Втім, є міста/села, де є великі руйнування інфраструктури, тому для когось краще буде отримати сертифікат і придбати житло в іншому місці. Якщо коштів у сертифікаті буде недостатньо для придбання в місті, де людина захоче купити житло, вона зможе доплатити, щоб отримати бажане,
написала нардепка та голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Крім того, українці матимуть можливість обирати географічне розташування нового житла. Але це ще залежатиме від суми коштів, яка буде співставною з вартістю знищеного майна.

Не всі українці претендувати на житло

Компенсацію за зруйноване війною житло не отримають:

  • особи, до яких запровадженні санкції за законом України "Про санкції";
  • особи, які мають судимість за злочини проти засад нацбезпеки України;
  • спадкоємці вище перелічених осіб.

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Натомість одержувачами компенсації можуть стати:

  • власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;
  • замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);
  • фізособи, що інвестували/фінансують будівництво;
  • члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили прав на нього;
  • спадкоємці всіх перелічених осіб.

Автор: Валерія Городинська