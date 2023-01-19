Компенсація за зруйноване житло в Україні: хто її не отримає
Джерело:Obozrevatel
В Україні отриману компенсацію за житло можна використати, купивши нову квартиру, або ж збудувати дім. Проте є певні умови щодо цього закону.
Як можна отримати компенсацію
Житло, що було пошкоджене під час російської агресії, можна замінити на вибір: нова готова квартира чи будівництво будинку.
До теми На Закарпатті завершується будівництво модульних будинків для переселенцівПроте, якщо власники зруйнованого житла обирають фінансування будівництва, воно діє лише у випадку приватних будинків. Про це йдеться у законопроєкті №7198, який Верховна Рада голосуватиме у другому читанні.
Власник знищеного житла отримають або сертифікат для купівлі чи інвестиції в будівництво квартири, або кошти, які потім можна використати на відновлення свого житла.
Можливість вибору для людей передбачили тому, що як правило, у них залишається ділянка і логічно було б відновити будинок на ній. Втім, є міста/села, де є великі руйнування інфраструктури, тому для когось краще буде отримати сертифікат і придбати житло в іншому місці. Якщо коштів у сертифікаті буде недостатньо для придбання в місті, де людина захоче купити житло, вона зможе доплатити, щоб отримати бажане,
– написала нардепка та голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
Крім того, українці матимуть можливість обирати географічне розташування нового житла. Але це ще залежатиме від суми коштів, яка буде співставною з вартістю знищеного майна.
Не всі українці претендувати на житло
Компенсацію за зруйноване війною житло не отримають:
- особи, до яких запровадженні санкції за законом України "Про санкції";
- особи, які мають судимість за злочини проти засад нацбезпеки України;
- спадкоємці вище перелічених осіб.
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Натомість одержувачами компенсації можуть стати:
- власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;
- замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);
- фізособи, що інвестували/фінансують будівництво;
- члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили прав на нього;
- спадкоємці всіх перелічених осіб.