Як отримати пенсійне посвідчення по інвалідності у 2024 році
Особи з інвалідністю мають право отримати пенсійне посвідчення, що дає право користуватися певними пільгами та загалом засвідчує інвалідність. Умови отримання посвідчення практично не змінюються.
Хто може отримати посвідчення за інвалідністю
Пенсійне посвідчення з інвалідністю виступає як офіційний документ, що підтверджує право на отримання пільг, соціальної підтримки та інших гарантій.
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Це посвідчення видається на ім'я осіб з інвалідністю, включно з тими, хто з дитинства визнаний інвалідом, дітей інвалідів, осіб без права на пенсію, а також тих, кому призначена державна соціальна допомога.
У пенсійному посвідченні з інвалідністю вказуються:
- ПІБ особи;
- дата народження;
- стать;
- тип пенсії;
- номер особового рахунку;
- серія і номер паспорта або реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Що вказується у посвідченні
Пенсійне посвідчення з інвалідності, яке є офіційним документом для отримання пільг та соціальної підтримки, містить таку інформацію:
- Група та підгрупа інвалідності особи;
- Причина інвалідності, така як захворювання, травма чи вроджені вади;
- Нозологічна форма захворювання;
- Термін дії статусу інвалідності.
Як отримати пенсійне посвідчення з інвалідності
Пенсійне посвідчення можна оформити у паперовій формі без обмеження терміну дії, крім випадків, коли пенсія призначається на певний термін.До речі! Існує також можливість отримати електронне пенсійне посвідчення, яке випускається у форматі платіжної картки з максимальним терміном дії до трьох років, встановленим банком.
Для зручності, можна активувати електронне відображення посвідчення через мобільний застосунок Дія.