Хто може отримати посвідчення за інвалідністю

Пенсійне посвідчення з інвалідністю виступає як офіційний документ, що підтверджує право на отримання пільг, соціальної підтримки та інших гарантій.

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Це посвідчення видається на ім'я осіб з інвалідністю, включно з тими, хто з дитинства визнаний інвалідом, дітей інвалідів, осіб без права на пенсію, а також тих, кому призначена державна соціальна допомога.

У пенсійному посвідченні з інвалідністю вказуються:

ПІБ особи;

дата народження;

стать;

тип пенсії;

номер особового рахунку;

серія і номер паспорта або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Що вказується у посвідченні

Пенсійне посвідчення з інвалідності, яке є офіційним документом для отримання пільг та соціальної підтримки, містить таку інформацію:

Група та підгрупа інвалідності особи;

Причина інвалідності, така як захворювання, травма чи вроджені вади;

Нозологічна форма захворювання;

Термін дії статусу інвалідності.

Як отримати пенсійне посвідчення з інвалідності

Пенсійне посвідчення можна оформити у паперовій формі без обмеження терміну дії, крім випадків, коли пенсія призначається на певний термін.

До речі! Існує також можливість отримати електронне пенсійне посвідчення, яке випускається у форматі платіжної картки з максимальним терміном дії до трьох років, встановленим банком.

Для зручності, можна активувати електронне відображення посвідчення через мобільний застосунок Дія.