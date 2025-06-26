Пенсія як 2 мінімалки: за яких умов надається така виплата

На кінцевий розмір пенсії впливає дохід, який мала особа. Також грає роль кількість набутого стажу.

Яка буде пенсія при зарплаті 42 000 гривень та 30 роках стажу

Аби вийти на пенсію у 60 років цьогоріч 30 років стажу недостатньо, пише 24 Канал.

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Водночас піти на заслужений відпочинок у 63 та 65 років, за таких умов, стажу вистачить. Варто зазначити те, що виплата, залежно від віку, буде різна.

Проведемо розрахунок з урахуванням таких умов:

особа встигла набути 30 років стажу;

її зарплата – 42 тисячі гривень.

За таких обставин при виході на пенсію у 63 роки пенсія складатиме орієнтовно – 16,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при зарплаті більш як 40 тисяч і стажі 30 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

У 65 років в такому випадку вийти на пенсію вигідніше. Пенсія сягне уже – 17,7 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при зарплаті тисяча доларів та стажі мінімум 30 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися за допомогою пенсійного калькулятора.