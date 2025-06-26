Какая будет пенсия при зарплате 42 000 гривен и 30 годах стажа

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в этом году 30 лет стажа недостаточно, пишет 24 Канал.

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В то же время уйти на заслуженный отдых в 63 и 65 лет, при таких условиях, стажа хватит. Стоит заметить, что выплата, в зависимости от возраста, будет разная.

Проведем расчет с учетом следующих условий:

лицо успело приобрести 30 лет стажа;

его зарплата – 42 тысячи гривен.

При таких обстоятельствах и выходе на пенсию в 63 года пенсия будет составлять ориентировочно – 16,3 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при зарплате более 40 тысяч и стаже 30 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 65 лет в таком случае выйти на пенсию выгоднее. Пенсия достигнет уже – 17,7 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при зарплате тысяча долларов и стаже минимум 30 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили с помощью пенсионного калькулятора.