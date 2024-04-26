Пенсія з інвалідності без стажу: чи можливо отримати її

На сьогодні в Україні існує три види інвалідності. Призначення кожної з них залежить від ступеня втрати працездатності особи. Водночас умовою отримання пенсії з інвалідності є наявність стажу. Це може бути як 1 рік, так і 15 років.

Чи потрібен стаж для отримання пенсії з інвалідності

У законі про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування йдеться про те, що пенсія з інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу.

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Відомо, що у такому випадку страховий стаж повинен становити від 1 до 15 років – залежно від віку та групи інвалідності.

Пенсія з інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Розмір пенсії з інвалідності складає:

особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,

– 100% пенсії за віком, особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,

– 90% пенсії за віком, особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

Який стаж для осіб з інвалідністю I, ІІ та ІІІ груп

Для I групи інвалідності

Залежно від віку, стаж повинен становити від 1 до 10 років. Наприклад, до досягнення особою 25 років – всього 1 рік, а від 54 років до досягнення особою 59 років включно – аж 10 років.

Для II та III груп інвалідності

Такі особи повинні мати від 1 року до 14 років страхового стажу: до досягнення особою 23 років включно – це 1 рік, від 36 років до досягнення особою 37 років включно – це 7 років, від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років.

Чи є винятки

Військова служба

Якщо під час проходження строкової військової служби особа отримала інвалідність, тоді пенсія з інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу.

Особи, що не працюють, з інвалідністю II групи визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, та особи з інвалідністю III групи за власним вибором

Такі особи мають право на призначення пенсії з інвалідності в розмірі пенсії за віком, але за наявності такого страхового стажу: у чоловіків – 35, а у жінок – 30 років.

Якщо немає стажу

У такому випадку, для призначення пенсії з інвалідності варто звернутися до управління соціального захисту за оформленням соціальної пенсії.