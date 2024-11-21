Як ветеранам подати спрощену заяву на пільгу щодо оплати комунальних послуг

Деякі українці можуть отримати пільгу на оплату ЖКП. Перелік цих осіб встановлюється законодавством.

Як діє спрощена схема оформлення пільг

Зараз в Україні діє експериментальний проєкт спрощеного оформлення пільг на житлово-комунальні послуги для ветеранів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Читайте також Україна втрачає мільярди через фейкові інвалідності: у скільки обходяться фальшиві пенсії

У період воєнного стану, в Україні триває експериментальний проєкт, який спрощує ветеранам війни процедуру звернення за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг: замість двох окремих заяв за експериментальним проєктом подається одна спрощена,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Йдеться про подачу ветеранами єдиної заяви про взяття на облік та надання пільг.

Чи можна подати заяву на отримання пільг дистанційно

Заяву на призначення пільг на оплату ЖКП можна подати і поштою. У такому випадку датою звернення встановлюється та, яку зазначили на поштовому штемпелі.

Зауважте! Форму для заповнення спрощеної заяви ви можете знайти за посиланням.