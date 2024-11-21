Как действует упрощенная схема оформления льгот

Сейчас в Украине действует экспериментальный проект упрощенного оформления льгот на жилищно-коммунальные услуги для ветеранов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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В период военного положения, в Украине продолжается экспериментальный проект, который упрощает ветеранам войны процедуру обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг: вместо двух отдельных заявлений по экспериментальному проекту подается одно упрощенное,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Речь идет о подаче ветеранами единого заявления о постановке на учет и предоставлении льгот.

Можно ли подать заявление на получение льгот дистанционно

Заявление на назначение льгот на оплату ЖКУ можно подать и по почте. В таком случае датой обращения устанавливается та, которую отметили на почтовом штемпеле.

Обратите внимание! Форму для заполнения упрощенного заявления вы можете найти по ссылке.