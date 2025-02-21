Чи можна отримати статус УБД після загибелі військовослужбовця
- Статус учасника бойових дій не надається посмертно, оскільки він призначений для надання пільг та соціальних гарантій живим учасникам.
- Сім'ї загиблих військовослужбовців можуть отримати певні соціальні гарантії, оформивши офіційний статус, що відкриває доступ до державної підтримки.
Статус учасника бойових дій є не тільки документом, що підтверджує участь військовослужбовця безпосередньо в бойових діях. Цей документ також дає право на різноманітні пільги.
Чи можна отримати статус УБД посмертно
Присвоєння статусу учасника бойових дій регулюється Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 413, передає 24 Канал з посиланням на ВРУ.
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Важливо зазначити, що за Порядком № 413 статус учасника бойових дій не надається посмертно, оскільки:
- Цей статус не є державною нагородою чи почесним званням;
- Він призначений для надання конкретній категорії громадян пільг та соціальних гарантій, розширюючи їх права на отримання додаткових матеріальних та нематеріальних привілеїв.
Згідно з частиною 4 статті 25 Цивільного кодексу України, правоздатність фізичної особи припиняється з моменту її смерті, тому після смерті людина не може реалізувати права, передбачені для учасників бойових дій. Ці права не є спадковими.
Зауважте! Однак родичі загиблого можуть звертатися за окремими соціальними гарантіями, що передбачені законодавством.
Як підтвердити статус сім'ї загиблого
Для отримання законом гарантованих пільг і виплат, сім’ї загиблих військовослужбовців повинні оформити офіційний статус. Отримання такого статусу не тільки забезпечує юридичний захист прав родини загиблих, але й відкриває доступ до державної підтримки.
Статус члена сім’ї загиблого військовослужбовця можуть отримати:
- Сім’ї осіб, які добровільно брали участь у АТО або діяльності з оборони і безпеки України.
- Родини добровольців, чиї формування пізніше стали частиною офіційних військових або правоохоронних структур.
- Родини учасників добровольчих формувань, що не входили до складу офіційних структур.
- Родини військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, учасників тероборони, бійців ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формувань.
- Родини працівників, залучених до АТО та інших заходів забезпечення національної безпеки.
- Сім’ї осіб, які загинули, зникли безвісти, або померли від поранень чи хвороб, отриманих під час захисту України.
Статус можуть отримати родини осіб, які загинули, зникли безвісти, чи померли через:
- поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отримані під час участі в антитерористичній операції, у зонах та періоди її проведення;
- діяльність, пов'язану з національною безпекою та обороною, спрямовану проти збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях;
- участь в операціях, що мають важливе значення для забезпечення обороноздатності України, безпеки населення та державних інтересів, зокрема під час військової агресії Росії, у місцях та часах їх проведення.