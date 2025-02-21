Чи можна отримати статус УБД посмертно

Присвоєння статусу учасника бойових дій регулюється Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 413, передає 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Важливо зазначити, що за Порядком № 413 статус учасника бойових дій не надається посмертно, оскільки:

Цей статус не є державною нагородою чи почесним званням;

Він призначений для надання конкретній категорії громадян пільг та соціальних гарантій, розширюючи їх права на отримання додаткових матеріальних та нематеріальних привілеїв.

Згідно з частиною 4 статті 25 Цивільного кодексу України, правоздатність фізичної особи припиняється з моменту її смерті, тому після смерті людина не може реалізувати права, передбачені для учасників бойових дій. Ці права не є спадковими.

Зауважте! Однак родичі загиблого можуть звертатися за окремими соціальними гарантіями, що передбачені законодавством.

Як підтвердити статус сім'ї загиблого

Для отримання законом гарантованих пільг і виплат, сім’ї загиблих військовослужбовців повинні оформити офіційний статус. Отримання такого статусу не тільки забезпечує юридичний захист прав родини загиблих, але й відкриває доступ до державної підтримки.

Статус члена сім’ї загиблого військовослужбовця можуть отримати:

Сім’ї осіб, які добровільно брали участь у АТО або діяльності з оборони і безпеки України.

Родини добровольців, чиї формування пізніше стали частиною офіційних військових або правоохоронних структур.

Родини учасників добровольчих формувань, що не входили до складу офіційних структур.

Родини військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, учасників тероборони, бійців ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формувань.

Родини працівників, залучених до АТО та інших заходів забезпечення національної безпеки.

Сім’ї осіб, які загинули, зникли безвісти, або померли від поранень чи хвороб, отриманих під час захисту України.

Статус можуть отримати родини осіб, які загинули, зникли безвісти, чи померли через: