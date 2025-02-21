Можно ли получить статус УБД посмертно

Присвоение статуса участника боевых действий регулируется Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 413, передает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Важно отметить, что по Порядку № 413 статус участника боевых действий не предоставляется посмертно, поскольку:

Этот статус не является государственной наградой или почетным званием;

Он предназначен для предоставления конкретной категории граждан льгот и социальных гарантий, расширяя их права на получение дополнительных материальных и нематериальных привилегий.

Согласно части 4 статьи 25 Гражданского кодекса Украины, правоспособность физического лица прекращается с момента его смерти, поэтому после смерти человек не может реализовать права, предусмотренные для участников боевых действий. Эти права не являются наследственными.

Обратите внимание! Однако родственники погибшего могут обращаться за отдельными социальными гарантиями, предусмотренных законодательством.

Как подтвердить статус семьи погибшего

Для получения законом гарантированных льгот и выплат, семьи погибших военнослужащих должны оформить официальный статус. Получение такого статуса не только обеспечивает юридическую защиту прав семьи погибших, но и открывает доступ к государственной поддержке.

Статус члена семьи погибшего военнослужащего могут получить:

Семьи лиц, которые добровольно участвовали в АТО или деятельности по обороне и безопасности Украины.

Семьи добровольцев, чьи формирования позже стали частью официальных военных или правоохранительных структур.

Семьи участников добровольческих формирований, которые не входили в состав официальных структур.

Семьи военнослужащих, резервистов, военнообязанных, участников теробороны, бойцов ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований.

Семьи работников, привлеченных к АТО и других мероприятий обеспечения национальной безопасности.

Семьи лиц, погибших, пропавших без вести, или умерших от ранений или болезней, полученных во время защиты Украины.

Статус могут получить семьи лиц, которые погибли, пропали без вести, или умерли из-за: