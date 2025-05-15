Миллионы россиян прекратили выплачивать долги по кредиткам

Такую информацию обнародовало Объединенное кредитное бюро, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Согласно прогнозу ОКБ, до конца первого полугодия количество должников может вырасти до 3,84 миллиона. Это станет историческим максимумом для этого сегмента банковского рынка.

У половины всех заемщиков на рынке потребительского кредитования в России открыто более двух действующих кредитов,

– пояснила Анна Стогниенко, старший проектный лидер Frank RG.

Это могут быть:

несколько кредитных карт;

сочетание кредитной карты с наличным кредитом с наличным кредитом;

залоговым займом;

микрозаймом.

Если же у таких клиентов возникают финансовые трудности, они быстро оказываются в "просрочке".

На рост просрочек по картам также повлияла недоступность кредитов наличными. Например, в 2024 году банки одобрили лишь четверть заявок на потребительские кредиты.

Это заставило россиян, на фоне высокой инфляции, чаще использовать доступные лимиты кредиток для повседневных расходов, не всегда справляясь с долговой нагрузкой,

– пишут российские медиа.

В то же время в I квартале 2025 года было активировано лишь 550 тысяч кредитных карт, что является минимальным показателем с 2021 года. В ОКБ объясняют это ужесточением регулирования.

В то же время со второй половины 2024 года значительно усложнились условия открытия новых карт. Это привело к уменьшению как шансов возвращения "неактивных" карт к использованию, так и общего числа владельцев кредитных карт,

– говорится в материале.

В 2023 году портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 16%, а в 2024 – на 11,2%. Значительную часть этого роста обеспечили кредитные карты, доля которых в общем портфеле достигла 27%.

Заметьте! Этот инструмент оказался менее чувствительным к повышению ключевой ставки – россияне покрывали повседневные расходы карточками, а свободные средства держали на депозитах, объясняли в Центробанке.