Мільйони росіян припинили виплачувати борги по кредиткам

Таку інформацію оприлюднило Об’єднане кредитне бюро, пише 24 Канал з посиланням російські ЗМІ.

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Згідно з прогнозом ОКБ, до кінця першого півріччя кількість боржників може зрости до 3,84 мільйона. Це стане історичним максимумом для цього сегмента банківського ринку.

У половини всіх позичальників на ринку споживчого кредитування в Росії відкрито понад два чинних кредити,

– пояснила Анна Стогнієнко, старший проєктний лідер Frank RG.

Це можуть бути:

кілька кредитних карт;

поєднання кредитної картки з готівковим кредитом;

заставною позикою;

мікропозикою.

Якщо ж в таких клієнтів виникають фінансові труднощі, вони швидко опиняються в "прострочці".

На зростання прострочень за картками також вплинула недоступність кредитів готівкою. Наприклад, у 2024 році банки схвалили лише чверть заявок на споживчі кредити.

Це змусило росіян, на тлі високої інфляції, частіше використовувати доступні ліміти кредиток для повсякденних витрат, не завжди справляючись з борговим навантаженням,

– пишуть російські медіа.

Водночас у I кварталі 2025 року було активовано лише 550 тисяч кредитних карток, що є мінімальним показником з 2021 року. В ОКБ пояснюють це посиленням регулювання.

Водночас з другої половини 2024 року значно ускладнилися умови відкриття нових карт. Це призвело до зменшення як шансів повернення "неактивних" карток до використання, так і загального числа власників кредитних карт,

– йдеться у матеріалі.

У 2023 році портфель незабезпечених споживчих кредитів зріс на 16%, а у 2024 – на 11,2%. Значну частину цього зростання забезпечили кредитні картки, частка яких у загальному портфелі досягла 27%.

Зауважте! Цей інструмент виявився менш чутливим до підвищення ключової ставки – росіяни покривали повсякденні витрати картками, а вільні кошти тримали на депозитах, пояснювали в Центробанку.