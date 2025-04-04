Високі ставки дошкуляють продавцям техніки

Співвласник і президент торгової мережі DNS Дмитро Алексєєв заявив, що ситуація на ринку – безпрецедентна, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Хоча точних даних поки немає, Алексєєв оцінює зниження обсягів продажів приблизно на 15%.

Такої ситуації на ринку побутової техніки та електроніки я не пам'ятаю. У нас падає ринок,

– зазначає Алексєєв.

Причина різкого спаду продажів побутової техніки та електроніки – високі кредитні ставки. За даними Центробанку Росії, обсяг споживчих кредитів без застави знижується з листопада. Якщо раніше до 30% техніки купували в кредит, зараз частка впала до 5%.

На тлі падіння попиту торгові мережі зменшують обсяги імпорту. Один з імпортерів повідомив, що поставки техніки з Китаю скоротилися на 30% у першому кварталі, інший – що ввозить на 25% менше, ніж торік.

Цікаво! Очікується, що вже до літа асортимент товарів у магазинах суттєво зменшиться.