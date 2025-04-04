Высокие ставки донимают продавцов техники

Совладелец и президент торговой сети DNS Дмитрий Алексеев заявил, что ситуация на рынке – беспрецедентная, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Хотя точных данных пока нет, Алексеев оценивает снижение объемов продаж примерно на 15%.

Такой ситуации на рынке бытовой техники и электроники я не помню. У нас падает рынок,

– отмечает Алексеев.

Причина резкого спада продаж бытовой техники и электроники – высокие кредитные ставки. По данным Центробанка России, объем потребительских кредитов без залога снижается с ноября. Если раньше до 30% техники покупали в кредит, сейчас доля упала до 5%.

На фоне падения спроса торговые сети уменьшают объемы импорта. Один из импортеров сообщил, что поставки техники из Китая сократились на 30% в первом квартале, другой – что ввозит на 25% меньше, чем в прошлом году.

Интересно! Ожидается, что уже к лету ассортимент товаров в магазинах существенно уменьшится.