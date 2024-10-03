У жовтні розпочинається опалювальний сезон. Відповідно, розмір субсидії у цей період зростає.

Коли потрібно подавати заяву на субсидію

Громадянин може подати заяву на оформлення субсидії у будь-який момент. Однак, як повідомляє ПФУ, момент подачі заяви впливає на час призначення допомоги.

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Які терміни подачі документів:

якщо особа подала заяву з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія призначається з початку опалювального сезону:

після 1 грудня – з місяця, коли відбулося звернення особи.

Нагадаємо! Субсидія на опалювальний сезон призначається з 1 жовтня по 30 квітня, неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня.

Які документи потрібні для оформлення субсидії

Аби оформити субсидію потрібно подати спеціальну заяву та декларацію. Заявник може додати певні документи, за наявністю, наприклад: