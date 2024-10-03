Коли потрібно оформлювати субсидію на опалювальний сезон 2024 – 2025
3 жовтня 2024, 19:56Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У жовтні розпочинається опалювальний сезон. Відповідно, розмір субсидії у цей період зростає.
Коли потрібно подавати заяву на субсидію
Громадянин може подати заяву на оформлення субсидії у будь-який момент. Однак, як повідомляє ПФУ, момент подачі заяви впливає на час призначення допомоги.
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Які терміни подачі документів:
- якщо особа подала заяву з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія призначається з початку опалювального сезону:
- після 1 грудня – з місяця, коли відбулося звернення особи.
Нагадаємо! Субсидія на опалювальний сезон призначається з 1 жовтня по 30 квітня, неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня.
Які документи потрібні для оформлення субсидії
Аби оформити субсидію потрібно подати спеціальну заяву та декларацію. Заявник може додати певні документи, за наявністю, наприклад:
- довідку про статус переселенця;
- копію договору про реструктуризацію заборгованості;
- договір оренди;
- довідку про непроживання особи за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання тощо.