На що планують витратити допомогу від Швейцарії
Основною метою передачі цих коштів є відновлення української території та допомога українцям. Підтримка від Швейцарії має сприяти створенню нових робочих місць у регіонах повідомляє Мінвідновлення.
Читайте також У 2025 році зарплати не зміняться: що розповіла Роксолана Підласа про соціальні видатки
В нас додається сфера підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких наразі в Україні понад 4,5 мільйони. Тому один із фокусів співпраці – будівництво житла для таких категорій. Ми зацікавлені в активізації регіональних програм і ми могли б розширити нашу співпрацю в рамках того фінансування, що пропонує Швейцарія.
Кошти мають бути виділені на наступні 4 роки і розподілені так:
- 1,2 мільярда доларів має бути витрачено на розмінування, гуманітарну допомогу та самоврядування;
- ще орієнтовно 0,5 мільярда доларів мають піти на програму з відновлення.
Зауважте! Швейцарія підтримує ініціативи України, які стосуються децентралізації, розвитку "Укрзалізниці" та підготовки до нового опалювального сезону.