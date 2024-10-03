На що планують витратити допомогу від Швейцарії

Основною метою передачі цих коштів є відновлення української території та допомога українцям. Підтримка від Швейцарії має сприяти створенню нових робочих місць у регіонах повідомляє Мінвідновлення.

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Олексій Кулеба Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України В нас додається сфера підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких наразі в Україні понад 4,5 мільйони. Тому один із фокусів співпраці – будівництво житла для таких категорій. Ми зацікавлені в активізації регіональних програм і ми могли б розширити нашу співпрацю в рамках того фінансування, що пропонує Швейцарія.

Кошти мають бути виділені на наступні 4 роки і розподілені так:

1,2 мільярда доларів має бути витрачено на розмінування, гуманітарну допомогу та самоврядування;

ще орієнтовно 0,5 мільярда доларів мають піти на програму з відновлення.

Зауважте! Швейцарія підтримує ініціативи України, які стосуються децентралізації, розвитку "Укрзалізниці" та підготовки до нового опалювального сезону.