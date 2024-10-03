На что планируют потратить помощь от Швейцарии
Основной целью передачи этих средств является восстановление украинской территории и помощь украинцам. Поддержка от Швейцарии должна способствовать созданию новых рабочих мест в регионах сообщает Минобновления.
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У нас добавляется сфера поддержки внутренне перемещенных лиц, которых сейчас в Украине более 4,5 миллионов. Поэтому один из фокусов сотрудничества – строительство жилья для таких категорий. Мы заинтересованы в активизации региональных программ и мы могли бы расширить наше сотрудничество в рамках того финансирования, что предлагает Швейцария.
Средства должны быть выделены на следующие 4 года и распределены так:
- 1,2 миллиарда долларов должно быть потрачено на разминирование, гуманитарную помощь и самоуправление;
- еще ориентировочно 0,5 миллиарда долларов должны пойти на программу по восстановлению.
Заметьте! Швейцария поддерживает инициативы Украины, которые касаются децентрализации, развития "Укрзализныци" и подготовки к новому отопительному сезону.