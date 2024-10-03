Когда нужно подавать заявление на субсидию

Гражданин может подать заявление на оформление субсидии в любой момент. Однако как сообщает ПФУ, момент подачи заявления влияет на время назначения помощи.

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Какие сроки подачи документов:

если лицо подало заявление с 1 октября до 30 ноября, субсидия назначается с начала отопительного сезона:

после 1 декабря – с месяца, когда произошло обращение лица.

Напомним! Субсидия на отопительный сезон назначается с 1 октября по 30 апреля, неотапливаемый – с 1 мая по 30 сентября.

Какие документы нужны для оформления субсидии

Чтобы оформить субсидию, нужно подать специальное заявление и декларацию. Заявитель может добавить определенные документы, по наличию, например: