Субсидія на оренду житла: хто та як зможе її отримати

Незабаром в Україні можуть запровадити субсидію на оренду житла. Втім, претендувати на неї зможуть далеко не усі.

Хто та як зможе отримати субсидію на житло

В Україні мають запровадити надання субсидії на оренду житла для ВПО. Як повідомила перша заступниця Міністра соціальної політики Дарія Марчук, нині в реалізації проєкту Мінсоцполітики рухається за прикладом надання субсидії на ЖКП, передає 24 канал.

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Планується, що субсидія призначатиметься, якщо видатки сімʼї на оренду перевищують 30% сукупних доходів домогосподарства. При цьому, до уваги будуть братися й регіональні відмінності цін на оренду житла.

Хто буде надавати субсидію

При цьому, податися на субсидію можна буде онлайн: саме через електронний кабінет Пенсійного фонду. Втім, така опція буде доступна лише після затвердження нової субсидії урядом.

Дарія Марчак Перший заступник Міністра соціальної політики України І, крім того, Пенсійний фонд завдяки обмінам з іншими державними органами зможе велику частину роботи для призначення субсидій робити самостійно. Без того, щоб вимагати від громадянина, від ВПО надання купи довідок. І ми, як Міністерство соціальної політики, своєю чергою будемо забезпечувати облік, аналіз, моніторинг ефективності впровадження цього інструменту.

Наразі вже діє програма підтримки проживання для ВПО, згідно з якою отримують допомогу 1,1 мільйона українців. Однак, за думкою Мінсоцполітики, цей механізм є недостатнім для успішної інтеграції ВПО в нові громади.