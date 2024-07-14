Субсидія на оренду житла: хто та як зможе її отримати
Незабаром в Україні можуть запровадити субсидію на оренду житла. Втім, претендувати на неї зможуть далеко не усі.
Хто та як зможе отримати субсидію на житло
В Україні мають запровадити надання субсидії на оренду житла для ВПО. Як повідомила перша заступниця Міністра соціальної політики Дарія Марчук, нині в реалізації проєкту Мінсоцполітики рухається за прикладом надання субсидії на ЖКП, передає 24 канал.
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Планується, що субсидія призначатиметься, якщо видатки сімʼї на оренду перевищують 30% сукупних доходів домогосподарства. При цьому, до уваги будуть братися й регіональні відмінності цін на оренду житла.
Хто буде надавати субсидію
При цьому, податися на субсидію можна буде онлайн: саме через електронний кабінет Пенсійного фонду. Втім, така опція буде доступна лише після затвердження нової субсидії урядом.
І, крім того, Пенсійний фонд завдяки обмінам з іншими державними органами зможе велику частину роботи для призначення субсидій робити самостійно. Без того, щоб вимагати від громадянина, від ВПО надання купи довідок. І ми, як Міністерство соціальної політики, своєю чергою будемо забезпечувати облік, аналіз, моніторинг ефективності впровадження цього інструменту.
Наразі вже діє програма підтримки проживання для ВПО, згідно з якою отримують допомогу 1,1 мільйона українців. Однак, за думкою Мінсоцполітики, цей механізм є недостатнім для успішної інтеграції ВПО в нові громади.