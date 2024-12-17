Як учаснику бойових дій отримати субсидію та який її розмір

Учасники бойових дій мають право на значне зниження вартості комунальних послуг. Наразі оформити знижку можна онлайн, не виходячи з дому.

Субсидія УБД

Учасникам бойових дій надається 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Army Infom.

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Вона поширюється на квартплату, тверде та рідке паливо, а також зріджений газ, повідомляють у Мінреінтеграції.

Документи для оформлення пільги можна подати кількома способами:

Звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Заповнити заявку через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Використати Дію з підтвердженням через "Дія.Підпис".

Зауважте! Відповідно до частини п'ятої статті 51 Бюджетного кодексу України, пільги розповсюджуються також на членів родини пільговика, включаючи дружину (чоловіка) та дітей до 18 років. Водночас, згідно з новими вимогами, для отримання пільг члени сім’ї повинні проживати разом з учасником бойових дій.

Як податися на виплати

Після отримання статусу учасника бойових дій потрібно подати дві заяви:

Для внесення даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП). Для оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Заяви подаються до Пенсійного фонду України. Разом із заявами слід надати:

паспорт (оригінал і копію);

ідентифікаційний код (оригінал і копію);

посвідчення учасника бойових дій (оригінал і копію).

Важливо! Пільги на оплату комунальних послуг доступні лише для осіб, які вже оформили статус учасника бойових дій. Якщо статус ще перебуває на стадії оформлення, пільги поки що не надаються.