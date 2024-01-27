Кому з пенсіонерів доплачуватимуть майже тисячу гривень до пенсії

Для деяких пенсіонерів передбачені додаткові бонуси до пенсії. Відтак особи похилого віку, що мають пенсію за віком, зможуть отримати майже тисячу гривень.

Хто отримає доплати

Нагадуємо, що українські пенсіонери отримують різні суми пенсій. Їхній розмір залежить від стажу, зарплати, яку виплачували під час роботи, та віку.

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У 2024 році, відповідно до рішення уряду та закону про підвищення соцгарантій для окремих категорій осіб, 80-річні пенсіонери матимуть змогу отримувати доплату до пенсії у розмірі 944,4 гривні.

Йдеться про людей похилого віку, які:

отримують пенсію за віком,

проживають самостійно,

потребують постійного догляду.

Пенсії у січні 2024 року

Для підтвердження проблем зі здоров’ям й необхідність у допомозі варто показати усі необхідні медичні документи. Втім якщо особа отримує пенсію по інвалідності, то тоді доплата не призначається.

На сайті Пенсійного фонду йдеться, що станом на 24 січня було профінансовано:

на пенсійні виплати – 55,7 мільярда гривень;

на виплату житлових субсидій та пільг – 4 681,4 мільйона гривень;

на страхові виплати – 2 225,2 мільйона гривень,

зокрема на оплату лікарняних – 1 137,3 мільйона гривень.

До слова, за даними фонду, 25 січня завершилося фінансування пенсійних виплат за перший місяць поточного року. На це було спрямовано 57,8 мільярда гривень.