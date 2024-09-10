Як буде покриватись дефіцит українського бюджету: розповів Шмигаль

Україна потребує додаткових грошових надходжень у бюджет. Ці кошти необхідні для підтримки українського війська.

Де шукатимуть гроші у бюджет

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився планом покриття дефіциту у військовому бюджеті. За його словами, це рішення необхідне, оскільки українська армія потребує більшої кількості зброї та стабільного забезпечення.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Цифра у 500 мільярдів гривень, яка озвучена і подана – це той дефіцит військового бюджету, який нам потрібно профінансувати до кінця року. Партнери не дають коштів на Збройні сили, ми маємо фінансувати це самостійно. І ми знаходимо ресурси та фінансові інструменти для цього.

Кошти планують знайти, завдяки:

перевиконанню плану по платежам та податкам;

запозиченням на внутрішньому ринку;

економії на обслуговуванні зовнішнього боргу.

Станом на зараз, план збору податків та платежів уже перевиконано на орієнтовно 75 мільярдів гривень.

Власне, це перша цеглинка, яка формує ці 500 мільярдів. Друга частинка – це наша економія на обслуговуванні зовнішнього боргу цього року. Завдяки проведеним перемовинам і досягнутим домовленостям, ми зекономили 64 мільярди гривень,

– наголошує Шмигаль.

Зверніть увагу! Переговори відносно внутрішніх запозичень тривають. Розмір цієї частки складає 220 мільярдів гривень