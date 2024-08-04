На яку пенсію можна розраховувати при середній зарплаті в Україні

В Україні розмір пенсії визначається двома факторами: стажем роботи та розміром заробітної плати. Чим вища офіційна заробітна плата і довший трудовий стаж, тим більшою буде майбутня пенсія.

Яка буде пенсія при середній зарплаті

В Україні пенсія розраховується за наступною формулою: середня заробітна плата за останні три роки множиться на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість років стажу та на 1%. Отриманий результат є розміром майбутньої пенсії.

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Отже, при середній зарплаті можна розраховувати на пенсію у розмірі 5 401,5 гривень, за умови наявності 35 років трудового стажу.

Середня пенсія в Україні за останні три місяці зросла приблизно на 73 гривні, досягнувши 5816 гривень. У січні 2024 року середня пенсія становила 5385 гривень.

Втім, більшість українців – 26,14% отримують пенсію менш як 3 тисячі гривень. Інші пенсіонери, станом на 1 липня, мають такі виплати: