Какая будет пенсия при средней зарплате
В Украине пенсия рассчитывается по следующей формуле: средняя заработная плата за последние три года умножается на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество лет стажа и на 1%. Полученный результат является размером будущей пенсии.
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Итак, при средней зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере 5 401,5 гривен, при условии наличия 35 лет трудового стажа.
Впрочем, большинство украинцев – 26,14% получают пенсию менее 3 тысяч гривен. Другие пенсионеры, по состоянию на 1 июля, имеют такие выплаты:
- от 3 001 до 4 000 гривен имеют выплаты 17,32% лиц;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%.