Какая надбавка будет начислена

В августе некоторые пенсионеры получат доплату по возрасту. Она предоставляется гражданам старше 70 лет.

Читайте также Чтобы пенсия была 6 тысяч гривен: сколько нужно зарабатывать, чтобы получить такие выплаты

Сейчас размер этой надбавки такой:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить дополнительно 300 гривен;

граждане от 75 до 79 лет включительно получат надбавку 456 гривен;

лица старше 80 лет будут иметь доплату уже 570 гривен.

Обратите внимание! Доплата по возрасту предоставляется только при условии, что общая ежемесячная пенсионная выплата пенсионера не превышает 10 340,35 гривны.

Надбавка по возрасту начисляется автоматически, то есть, обращаться за ее получением в отдельном порядке не нужно. Доплата предоставляется или увеличивается в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.

Напомним! Пенсия некоторых украинцев может сократиться в августе. Почему так происходит читайте здесь.