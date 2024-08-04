Яка надбавка буде нарахована

У серпні деякі пенсіонери отримають доплату за віком. Вона надається громадянам старше 70 років.

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Зараз розмір цієї надбавки такий:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати додатково 300 гривень;

громадяни від 75 до 79 років включно отримають надбавку 456 гривень;

особи старше 80 років матимуть доплату уже 570 гривень.

Зверніть увагу! Доплата за віком надається лише за умови, що загальна щомісячна пенсійна виплата пенсіонера не перевищує 10 340,35 гривні.

Надбавка за віком нараховується автоматично, тобто, звертатись за її отриманням в окремому порядку непотрібно. Доплата надається або ж збільшується у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.

Нагадаємо! Пенсія деяких українців може скоротитись у серпні. Чому так відбувається читайте тут.