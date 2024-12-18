Чи зможуть пенсіонери отримати допомогу від ООН у 2025 році

Зараз деякі пенсіонери можуть отримати спеціальну доплату до пенсії. Ця допомога надається в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Хто має право на таку доплату

Ця доплата надається пенсіонерам, що відповідають визначеним критеріям. Зокрема, такі особи мають проживати в зоні активних чи потенційних бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Зауважте! Отримувачів цих виплат визначають відповідальні органи, спираючись на дані у реєстрах.

Також важливими умовами для отримання цієї доплати є:

пенсія особи не перевищує 3 250 гривень;

пенсіонер не отримував з 1 березня 2023 року міжнародної допомоги чи виплат для ВПО.

Розмір цієї допомоги розраховується індивідуально за такою формулою: від 3 250 потрібно відняти суму пенсії. Наприклад, якщо особа отримує пенсійну виплату 2 800 гривень, її доплата – 550 гривень.

Зверніть увагу! Така доплата надаватиметься до кінця 2024 року. Чи буде вона нараховуватись у 2025 році поки що невідомо.