Більшість українців сьогодні отримують гроші на банківські картки: це стосується не лише зарплат, а й пенсійних виплат. Водночас варто враховувати: пенсійні картки в українській банківській системі не передбачені для накопичень.

Де вигідніше накопичувати пенсію українцям?

Все більше українських пенсіонерів отримують виплати на банківські картки. Це зручно, адже можна легко оплачувати покупки чи комунальні послуги. Але водночас картка має й свої ризики: якщо не користуватися рахунком понад пів року, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Відтак, відомство припинити нарахування коштів та навіть заблокувати картку. Окрім того, літні люди часто стають жертвами шахраїв, які виманюють у них гроші чи персональні дані.

Водночас готівка виглядає надійнішою: її не можна заблокувати, вона завжди "під рукою" і незалежна від техніки чи світла. А це особливо актуально в умовах відключень світла.

Зверніть увагу! Проте зберігати великі суми вдома все ще небезпечно через крадіжки. А ще готівка не приносить бонусів чи відсотків, як це може бути на карткових рахунках.

То як краще накопичувати гроші пенсіонерові?

Експерти радять поєднувати обидва варіанти. Картка зручна для щоденних витрат і оплати послуг, а частину грошей варто мати готівкою для безпеки у разі технічних збоїв чи непередбачуваних ситуацій.

У такому поєднанні пенсійні виплати будуть і вигіднішими, і безпечнішими.

Як уникнути "замороження" пенсії У ПФУ рекомендують щонайменше раз на місяць здійснювати будь-яку операцію з пенсійною карткою: зняти частину коштів, розрахуватися в магазині чи провести інший платіж. Це допоможе уникнути блокування рахунку та призупинення виплат.

