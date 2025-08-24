Наличные или карта: что выгоднее и безопаснее для пенсионеров
- Украинские пенсионеры сталкиваются с рисками при использовании карт для получения пенсий, в частности возможностью блокировки счета при отсутствии активности более полугода.
- Эксперты советуют комбинировать использование карт и наличных для обеспечения безопасности и удобства, проводя хотя бы одну операцию в месяц во избежание блокировки пенсионного счета.
Большинство украинцев сегодня получают деньги на банковские карты: это касается не только зарплат, но и пенсионных выплат. В то же время стоит учитывать: пенсионные карты в украинской банковской системе не предусмотрены для накоплений.
Где выгоднее накапливать пенсию украинцам?
Все больше украинских пенсионеров получают выплаты на банковские карты. Это удобно, ведь можно легко оплачивать покупки или коммунальные услуги. Но в то же время карта имеет и свои риски: если не пользоваться счетом более полугода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
- Поэтому, ведомство прекратить начисление средств и даже заблокировать карточку. Кроме того, пожилые люди часто становятся жертвами мошенников, которые выманивают у них деньги или персональные данные.
- В то же время наличные выглядят надежнее: их нельзя заблокировать, они всегда "под рукой" и независимы от техники или света. А это особенно актуально в условиях отключений света.
Обратите внимание! Однако хранить крупные суммы дома все еще опасно из-за краж. А еще наличные не приносит бонусов или процентов, как это может быть на карточных счетах.
Так как лучше накапливать деньги пенсионеру?
Эксперты советуют сочетать оба варианта. Карточка удобна для ежедневных расходов и оплаты услуг, а часть денег стоит иметь наличными для безопасности в случае технических сбоев или непредвиденных ситуаций.
В таком сочетании пенсионные выплаты будут и выгоднее, и безопаснее.
Как избежать "замораживания" пенсии
В ПФУ рекомендуют минимум раз в месяц осуществлять любую операцию с пенсионной картой: снять часть средств, рассчитаться в магазине или провести другой платеж. Это поможет избежать блокировки счета и приостановления выплат.
Когда еще могут перестать выплачивать пенсию?
- Пенсионные выплаты могут остановить, если обнаружены недостоверные данные в документах, в случае выезда пенсионера в страну, с которой Украина не имеет пенсионного договора, или в случае смерти получателя.
- Чтобы восстановить выплаты, необходимо пройти идентификацию: лично в отделении "Ощадбанка" или Пенсионного фонда, или же воспользоваться цифровыми сервисами, например "Дія.Підписом".
- Для тех, кто находится за рубежом, такую процедуру можно пройти через дипломатические учреждения Украины.