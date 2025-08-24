Большинство украинцев сегодня получают деньги на банковские карты: это касается не только зарплат, но и пенсионных выплат. В то же время стоит учитывать: пенсионные карты в украинской банковской системе не предусмотрены для накоплений.

Где выгоднее накапливать пенсию украинцам?

Все больше украинских пенсионеров получают выплаты на банковские карты. Это удобно, ведь можно легко оплачивать покупки или коммунальные услуги. Но в то же время карта имеет и свои риски: если не пользоваться счетом более полугода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Поэтому, ведомство прекратить начисление средств и даже заблокировать карточку. Кроме того, пожилые люди часто становятся жертвами мошенников, которые выманивают у них деньги или персональные данные.

В то же время наличные выглядят надежнее: их нельзя заблокировать, они всегда "под рукой" и независимы от техники или света. А это особенно актуально в условиях отключений света.

Обратите внимание! Однако хранить крупные суммы дома все еще опасно из-за краж. А еще наличные не приносит бонусов или процентов, как это может быть на карточных счетах.

Так как лучше накапливать деньги пенсионеру?

Эксперты советуют сочетать оба варианта. Карточка удобна для ежедневных расходов и оплаты услуг, а часть денег стоит иметь наличными для безопасности в случае технических сбоев или непредвиденных ситуаций.

В таком сочетании пенсионные выплаты будут и выгоднее, и безопаснее.

Как избежать "замораживания" пенсии В ПФУ рекомендуют минимум раз в месяц осуществлять любую операцию с пенсионной картой: снять часть средств, рассчитаться в магазине или провести другой платеж. Это поможет избежать блокировки счета и приостановления выплат.

