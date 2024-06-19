Пенсійна реформа: що буде зі стажем та індексацією

Мінсоцполітики готує пенсійну реформу, яка має забезпечити всім пенсіонерам єдиний страховий принцип нарахування пенсії. Це означає, що розмір пенсії буде прямо залежати від обсягу сплачених внесків.

Понаднормовий стаж та індексація

Пенсійна реформа не змінює правил виходу на пенсію за віком, але має на меті впровадження чіткого страхового принципу – пряму залежність розміру пенсії від страхових виплат.

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У розмові з 24 Каналом перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак пояснила, як реформа вплине на нарахування, пов'язані з понаднормовим стажем та індексацією виплат.

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Щодо понаднормового стажу. Для прикладу, якби ви мали до 60 років — 35 років стажу, а потім за власним бажанням вирішили не виходити на пенсію, а працювати ще 5 років, то виходячи сьогодні на пенсію, ваша пенсія за 40 років стажу і при середній зарплаті склала б 5 424 гривень + підвищення 1 636 гривень за 5 років відстрочення виходу на пенсію (30% від суми пенсії, по 0,5% за місяць відстрочки — цей принцип обрахунку збережеться після реформи).

Отже, загальна сума пенсії склала б 7 050 гривень, що становить 61,2% від середньої зарплати, з якої сплачено ЄСВ за попередній рік після вирахування податків.

Які зараз доплати за понаднормовий стаж

Середній чистий коефіцієнт заміщення з усіма складовими пенсії, включаючи накопичувальну частину, у країнах ЄС при 40 роках стажу становить 66,7%.

Для виходу на пенсію необхідний стаж становить 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. За кожен понаднормовий рік стажу передбачена доплата до пенсії у розмірі 1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму.

Це важливо для тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року. Ті, хто вийшов на пенсію пізніше, отримують компенсацію за понад 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.

Якщо особа має 30 років понаднормового стажу, а прожитковий мінімум складає 2 361 гривню, то максимальна сума компенсації за стаж може сягати 708 гривень. Це становить 23,61 гривні за кожен рік понаднормового стажу.