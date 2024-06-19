Пенсионная реформа: что будет со стажем и индексацией

Минсоцполитики готовит пенсионную реформу, которая должна обеспечить всем пенсионерам единый страховой принцип начисления пенсии. Это означает, что размер пенсии будет напрямую зависеть от объема уплаченных взносов.

Сверхнормативный стаж и индексация

Пенсионная реформа не меняет правил выхода на пенсию по возрасту, но имеет целью внедрение четкого страхового принципа – прямую зависимость размера пенсии от страховых выплат.

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В разговоре с 24 Каналом первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак объяснила, как реформа повлияет на начисление, связанные с сверхурочным стажем и индексацией выплат.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Относительно сверхурочного стажа. Для примера, если бы вы имели до 60 лет - 35 лет стажа, а потом по собственному желанию решили не выходить на пенсию, а работать еще 5 лет, то выходя сегодня на пенсию, ваша пенсия за 40 лет стажа и при средней зарплате составила бы 5 424 гривен + повышение 1 636 гривен за 5 лет отсрочки выхода на пенсию (30% от суммы пенсии, по 0,5% за месяц отсрочки - этот принцип расчета сохранится после реформы).

Итак, общая сумма пенсии составила бы 7 050 гривен, что составляет 61,2% от средней зарплаты, с которой уплачен ЕСВ за предыдущий год после вычета налогов.

Какие сейчас доплаты за сверхнормативный стаж

Средний чистый коэффициент замещения со всеми составляющими пенсии, включая накопительную часть, в странах ЕС при 40 годах стажа составляет 66,7%.

Для выхода на пенсию необходимый стаж составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый сверхурочный год стажа предусмотрена доплата к пенсии в размере 1% от размера пенсии, но не более чем 1% от прожиточного минимума.

Это важно для тех, кто вышел на пенсию до октября 2011 года. Те, кто вышел на пенсию позже, получают компенсацию за более 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

Если лицо имеет 30 лет сверхурочного стажа, а прожиточный минимум составляет 2 361 гривну, то максимальная сумма компенсации за стаж может достигать 708 гривен. Это составляет 23,61 гривны за каждый год сверхурочного стажа.