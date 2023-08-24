Нарешті отримають свої гроші: як пенсіонерам переадресувати виплати за кордон
Джерело:Мінсоцполітики
Пенсіонери, які виїхали за кордон через війну, довго не могли отримати свої виплати, які зазвичай надходили їм через Укрпошту. Проте для тих, хто перебуває у Польщі з'явилася можливість отримати свої гроші.
Як переслати свої виплати до Польщі
Кабмін створив можливість для пенсіонерів у Польщі отримувати свої гроші з Укрпошти. Така опція доступна для тих, хто раніше отримував свою пенсію через вищезгаданий спосіб доставки, але після виїзду за кордон втратив цю можливість.
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Тепер можна оформити міжнародний пенсійний переказ коштом отримувача. Для цього потрібно:
- заповнити електронну форму на сайті Укрпошти;
- заповнити заяву у паперовому вигляді за зразком та надіслати на адресу Укрпошти.
Після отримання та обробки заяви, переказ буде доставлено пенсіонеру наступного місяця після звернення на ту адресу, яку вказав отримувач. Гроші видадуть у валюті країни куди вони прямують, тобто у Польщі пенсію отримають в злотих.
Хто зможе отримати додаткову виплату до 1 листопада
Зазвичай до Дня Незалежності пенсіонери, що мають особливі заслуги перед державою отримують одноразову надбавку до виплат. Проте уряд вирішив встановити таку разову подяку й іншим категоріям українців.
Деякими питаннями соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань передбачено, що отримувачі грошової виплати до Дня Незалежності України, зокрема, ветерани війни, які не є пенсіонерами, не перебувають на службі і набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року.
– йдеться у постанові.
Тобто 1 листопада надбавку автоматично отримають особи, які мають особливі заслуги перед державою, але не є пенсіонерами.Зверніть увагу! Інші люди, які підпадають під визначені категорії, мають звернутися у ПФУ для надання коштів. Розмір виплат становить від 450 до 3 100 гривень.
До слова 24 серпня надбавки отримують:
- жертви нацистських переслідувань;
- ветерани війни;
- постраждалі під час воєнних дій в Україні;
- люди, які мають особливі заслуги перед державою;
- члени сім'ї загиблих військових;
- учасники та постраждалі під час Революції Гідності;
- члени родин загиблих військових;
- люди, які мають I – III групу інвалідності внаслідок бойових дій.