Як перейти на пенсію померлого чоловіка чи дружини

В Україні є можливість отримувати пенсію свого померлого партнера, якщо він був годувальником родини. Втім, це не завжди вигідніше.

Хто може оформити пенсію померлого партнера

Якщо перехід на пенсію годувальника буде не вигідним для пенсіонера, у наданні цієї пенсії може бути відмовлено. Зазвичай, пенсія у зв'язку з втратою годувальника становить 50% від пенсії померлого.

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Для отримання такої пенсії необхідно відповідати таким умовам:

бути непрацездатним (якщо дружина чи чоловік є особою з інвалідністю або досягла пенсійного віку; або якщо чоловік чи дружина померлого годувальника не працює та доглядає за дитиною/дітьми померлого до досягнення нею/ними 8 років);

бути на утриманні померлого.

Які документи потрібні

Для оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника потрібно подати такі документи:

Заява на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

Паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Документ, що підтверджує місце проживання заявника;

Трудова книжка і/або пенсійне посвідчення померлого;

Документ, який підтверджує перебування заявника на утриманні померлого;

Довідка про склад сім’ї або свідоцтво про шлюб;

Свідоцтво про смерть померлого.

Зауважте! Дружини військових можуть отримувати від 30% до 70% від суми грошового забезпечення померлого, але не менше 4 722 гривень.