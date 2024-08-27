Кто может оформить пенсию умершего партнера

Если переход на пенсию кормильца будет не выгодным для пенсионера, в предоставлении этой пенсии может быть отказано. Обычно, пенсия в связи с потерей кормильца составляет 50% от пенсии умершего.

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Для получения такой пенсии необходимо соответствовать следующим условиям:

быть нетрудоспособным (если жена или муж является лицом с инвалидностью или достигла пенсионного возраста; или если муж или жена умершего кормильца не работает и ухаживает за ребенком/детьми умершего до достижения им/ними 8 лет);

быть на иждивении умершего.

Какие документы нужны

Для оформления пенсии в связи с потерей кормильца нужно подать следующие документы:

Заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца;

Паспорт заявителя и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

Документ, подтверждающий место жительства заявителя;

Трудовая книжка и/или пенсионное удостоверение умершего;

Документ, подтверждающий пребывание заявителя на иждивении умершего;

Справка о составе семьи или свидетельство о браке;

Свидетельство о смерти умершего.

Обратите внимание! Жены военных могут получать от 30% до 70% от суммы денежного обеспечения умершего, но не менее 4 722 гривен.