Кто может оформить пенсию умершего партнера
Если переход на пенсию кормильца будет не выгодным для пенсионера, в предоставлении этой пенсии может быть отказано. Обычно, пенсия в связи с потерей кормильца составляет 50% от пенсии умершего.
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Для получения такой пенсии необходимо соответствовать следующим условиям:
- быть нетрудоспособным (если жена или муж является лицом с инвалидностью или достигла пенсионного возраста; или если муж или жена умершего кормильца не работает и ухаживает за ребенком/детьми умершего до достижения им/ними 8 лет);
- быть на иждивении умершего.
Какие документы нужны
Для оформления пенсии в связи с потерей кормильца нужно подать следующие документы:
- Заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца;
- Паспорт заявителя и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- Документ, подтверждающий место жительства заявителя;
- Трудовая книжка и/или пенсионное удостоверение умершего;
- Документ, подтверждающий пребывание заявителя на иждивении умершего;
- Справка о составе семьи или свидетельство о браке;
- Свидетельство о смерти умершего.
Обратите внимание! Жены военных могут получать от 30% до 70% от суммы денежного обеспечения умершего, но не менее 4 722 гривен.