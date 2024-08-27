Хто може оформити пенсію померлого партнера
Якщо перехід на пенсію годувальника буде не вигідним для пенсіонера, у наданні цієї пенсії може бути відмовлено. Зазвичай, пенсія у зв'язку з втратою годувальника становить 50% від пенсії померлого.
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Для отримання такої пенсії необхідно відповідати таким умовам:
- бути непрацездатним (якщо дружина чи чоловік є особою з інвалідністю або досягла пенсійного віку; або якщо чоловік чи дружина померлого годувальника не працює та доглядає за дитиною/дітьми померлого до досягнення нею/ними 8 років);
- бути на утриманні померлого.
Які документи потрібні
Для оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника потрібно подати такі документи:
- Заява на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
- Паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- Документ, що підтверджує місце проживання заявника;
- Трудова книжка і/або пенсійне посвідчення померлого;
- Документ, який підтверджує перебування заявника на утриманні померлого;
- Довідка про склад сім’ї або свідоцтво про шлюб;
- Свідоцтво про смерть померлого.
Зауважте! Дружини військових можуть отримувати від 30% до 70% від суми грошового забезпечення померлого, але не менше 4 722 гривень.