Хто може оформити пенсію померлого партнера

Якщо перехід на пенсію годувальника буде не вигідним для пенсіонера, у наданні цієї пенсії може бути відмовлено. Зазвичай, пенсія у зв'язку з втратою годувальника становить 50% від пенсії померлого.

Читайте також Українці будуть пізніше виходити на пенсію: з чим це пов'язано

Для отримання такої пенсії необхідно відповідати таким умовам:

бути непрацездатним (якщо дружина чи чоловік є особою з інвалідністю або досягла пенсійного віку; або якщо чоловік чи дружина померлого годувальника не працює та доглядає за дитиною/дітьми померлого до досягнення нею/ними 8 років);

бути на утриманні померлого.

Які документи потрібні

Для оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника потрібно подати такі документи:

Заява на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

Паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Документ, що підтверджує місце проживання заявника;

Трудова книжка і/або пенсійне посвідчення померлого;

Документ, який підтверджує перебування заявника на утриманні померлого;

Довідка про склад сім’ї або свідоцтво про шлюб;

Свідоцтво про смерть померлого.

Зауважте! Дружини військових можуть отримувати від 30% до 70% від суми грошового забезпечення померлого, але не менше 4 722 гривень.