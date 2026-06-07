Пенсію можуть призначити не одразу: як підтвердити стаж до 2004 року

Під час призначення пенсії деяким українцям доводиться додатково підтверджувати періоди роботи. Особливо це стосується трудового стажу, набутого до запровадження сучасної системи його обліку.

Як самостійно підтвердити стаж до 2004 року?

Під час оформлення пенсії деяким українцям доводиться додатково підтверджувати періоди трудової діяльності. Найчастіше це стосується стажу, набутого до 1 січня 2004 року, коли в Україні ще не діяла система персоніфікованого обліку.

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Якщо необхідних документів немає або вони містять помилки, призначення пенсії може затягнутися до моменту підтвердження страхового стажу, пояснює Пенсійний фонд.

Чому стаж до 2004 року потребує окремого підтвердження?

Після 1 січня 2004 року інформація про офіційне працевлаштування та сплату страхових внесків автоматично накопичується в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду.

Саме тому громадянам, які працювали лише після цієї дати, зазвичай не потрібно підтверджувати стаж додатковими документами. Натомість періоди роботи до запровадження електронного обліку підтверджуються на підставі паперових документів.

Які документи можуть підтвердити трудовий стаж?

Основним документом залишається трудова книжка. Проте у разі її втрати або відсутності необхідних записів Пенсійний фонд може врахувати й інші підтвердження трудової діяльності.

Зокрема, для підтвердження стажу можуть використовуватися:

архівні довідки або документи підприємства-правонаступника;

виписки з наказів про прийняття на роботу чи звільнення;

особові рахунки та відомості про нарахування заробітної плати;

трудові договори та інші документи, що підтверджують факт роботи;

відомості, наявні в Реєстрі застрахованих осіб.

Усі документи повинні містити інформацію про період роботи та бути належним чином оформлені.

Що робити, якщо документи втрачено?

Якщо підтвердити стаж документально неможливо, законодавство передбачає альтернативний механізм.

У такому разі періоди роботи можуть бути встановлені на підставі показань не менше двох свідків, які працювали разом із заявником та мають документи, що підтверджують їхню власну зайнятість у той самий період.

Чому варто подбати про підтвердження стажу заздалегідь?