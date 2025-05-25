Стаж до 2004 року: як його підтвердити для нарахування пенсії

Підтвердження стажу, набутого до 2004 року, є необхідною умовою для призначення пенсії. Для цього діють певні встановлені правила та вимоги.

Чим підтвердити трудовий стаж до 2004 року

Трудовий стаж, набутий українцями до 2004 року, підтверджується переважно трудовою книжкою, яка є головним документом для цього, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо трудова книжка відсутня, для підтвердження трудового стажу враховують інші документи та дані. Зокрема, використовуються відомості з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також:

довідки, виписки з наказів, особові рахунки та відомості про зарплату, посвідчення;

а також характеристики, письмові трудові договори, угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, що підтверджують періоди роботи.

Як підтвердити стаж, якщо людина працювала на ТОТ

Якщо у трудовій книжці є записи про роботу до 01.01.2004 з виправленнями або про діяльність на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини, підтвердження такого стажу здійснює Комісія з питань підтвердження стажу роботи.