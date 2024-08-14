Хто з абонентів може платити вдвічі менше за електроенергію

З 1 червня тариф на електроенергію для населення зріс майже вдвічі. Зараз він складає 4,32 гривні за кіловат-годину.

Як отримати зменшений тариф

Українці можуть платити за електроенергію менше, якщо змінять типовий лічильник. Наприклад, на двозонний варіант.

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Завдяки цьому пристрою, вартість електроенергії для споживача розраховуватиметься за двома тарифами:

денний триває з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний – 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Крім того, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину (при споживанні ними в цей період до 2 000 кіловат-годин електроенергії на місяць),

– йдеться у повідомленні Міненерго.

Встановлений у червні тариф буде діяти до 30 квітня 2025 року.