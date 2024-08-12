Як правильно оформити документи для підвищення пенсії

Якщо людина не звернулася по призначення пенсії вчасно і продовжує працювати, її пенсія в майбутньому може бути збільшена. За кожен перепрацьований місяць — на 0,5%, а якщо пропрацювала понад 5 років — на 0,75% за кожен місяць.

Які документи треба для пенсії

Водночас якщо заяву не подати вчасно, можна втратити виплати за кілька місяців.

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Подати заяву слід не пізніше трьох місяців після досягнення пенсійного віку. Іноді краще подавати її на початку наступного року, щоб врахувати вищу середню зарплату по країні.

Для оформлення пенсії необхідно надати такі документи:

Паспорт (для підтвердження віку та громадянства).

Ідентифікаційний код (для підтвердження стажу і зарплати після 2004 року).

Документи про стаж до 2004 року (трудова книжка, військовий квиток тощо).

Підтвердження зміни прізвища (за потреби).

Де оформити пенсію

Пенсійні виплати можна оформити незалежно від місця реєстрації в Україні: