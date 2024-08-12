Що змінилося для пенсіонерів закордоном

Згідно з Законом № 3674-IX зміни спрямовані на забезпечення соціальної справедливості та упорядкування виплати пенсій відповідно до сучасних умов.

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Нагадаємо! Пенсії українцям за межами країни, які проживають за кордоном, виплачуються на рахунки, відкриті в банківських установах на території України.

Тож, щоб отримувати свої виплати і надалі, треба до 31 грудня щороку проходити ідентифікацію. Це можна зробити наступним чином:

в органах ПФУ;

через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеоконференцзв’язку;

посвідчення факту, що особа є живою.

Якщо пенсіонер не пройде ідентифікацію, його виплати будуть припинені, поки він не звернеться у ПФУ.

Умови для пенсіонера, який покинув ТОТ

Пенсіонерам, які переїхали з тимчасово окупованих територій, включаючи АР Крим, на підконтрольну Україні територію, спростили процес поновлення пенсій. Відтепер від постраждалих осіб вимагається лише письмова заява, яка підтверджує, що вони не отримують пенсію від російської влади.

Закон спрямований на спрощення процедур для пенсіонерів, він значно зменшив бюрократичні перепони, тим самим пришвидшивши відновлення соціальних виплат.

Нагадаємо! Періоди служби або роботи на державу-агресора з 19 лютого 2014 року не зараховуються до вислуги років для призначення пенсії.