Як платити за комунальні послуги: варіанти подання показників лічильника

Вода, світло, газ – усе це комунальні послуги, які кожен повинен оплачувати вчасно, а головне коректно, адже завищені суми у платіжках ніхто не хоче отримувати. Для більшої зручності для громадян України є чимало варіантів, щоб зробити оплату.

Показники лічильника

Тариф на газ

Показника лічильника варто подавати щомісяця з 1 по 5 число. Нагадуємо, що українці повинні платити ще й за транспортування самого газу, а не тільки за спожитий.

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Як можна передати показники: передавати оператору ГРМ (облгазу), на сайті або у чат-боті облгазу, зателефонувати в контакт-центр облгазу.

Тариф на електроенергію

Показники за світло варто подати до 4 числа кожного місяця. Це зробити можна через сайт ОСР (через особистий кабінет), зателефонувати до кол-центру ОСР, через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger), іншим способом, передбаченим ОСР.

Тариф на воду

Щодо води, то подавати показники лічильників слід щомісяця аж до 28 числа. Серед варіантів, як це можна зробити, є:

в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за номером контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Тарифи на комунальні послуги

У 2024 році вартість електроенергії залишається поки що на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину.

залишається поки що на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину. Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення не зміняться і становитимуть: