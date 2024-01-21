Як платити за комунальні послуги: варіанти подання показників лічильника

21 січня 2024, 15:41
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Вода, світло, газ – усе це комунальні послуги, які кожен повинен оплачувати вчасно, а головне коректно, адже завищені суми у платіжках ніхто не хоче отримувати. Для більшої зручності для громадян України є чимало варіантів, щоб зробити оплату.

Показники лічильника

  • Тариф на газ

Показника лічильника варто подавати щомісяця з 1 по 5 число. Нагадуємо, що українці повинні платити ще й за транспортування самого газу, а не тільки за спожитий.

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      Як можна передати показники: передавати оператору ГРМ (облгазу), на сайті або у чат-боті облгазу, зателефонувати в контакт-центр облгазу.

      • Тариф на електроенергію

      Показники за світло варто подати до 4 числа кожного місяця. Це зробити можна через сайт ОСР ерез особистий кабінет), зателефонувати до кол-центру ОСР, через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger), іншим способом, передбаченим ОСР. 

      • Тариф на воду

      Щодо води, то подавати показники лічильників слід щомісяця аж до 28 числа. Серед варіантів, як це можна зробити, є:

      • в особистому кабінеті;
      • на сайті;
      • за допомогою Viber-бота;
      • за номером контакт-центру (044) 202-0202;
      • за допомогою Telegram-бота у додатку;
      • у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
      • записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

      Тарифи на комунальні послуги

      • У 2024 році вартість електроенергії залишається поки що на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину.
      • Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення не зміняться і становитимуть:

      • Споживачі, які користується послугами "Нафтогазу", платитимуть за газ надалі 7,96 гривні за кубометр (з ПДВ). У інших постачальників вартість така:

      Автор: Валерія Городинська