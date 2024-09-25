Чи може пенсія за віком бути вигідніша ніж по інвалідності

Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" засвідчує, що українці, які мають право на декілька видів пенсій, можуть отримувати лише одну виплату. Яку саме ці громадяни визначають самостійно.

Яка пенсія вигідніша: за віком чи по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи, яку призначили особі. Також на суму впливає вікова пенсія.

Читайте також Середня зарплатня українських чиновників зросла до 55 тисяч гривень

Нагадаємо! Зараз українці мають право на отримання пенсії за віком, по інвалідності, через втрату годувальника.

Зараз пенсія по інвалідності така:

особи з інвалідністю I групи мають отримувати виплату, що складає 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи – 90%;

з інвалідністю III групи – 50%.

Зверніть увагу! Для обчислення пенсії по інвалідності, при розрахунку виплати за віком до страхового стажу зараховується додатковий стаж, тобто період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Тобто, якщо особа отримала інвалідність у достатньо молодому віці, пенсія за віком буде менш вигідна.

З питанням переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком варто звертатися тим, хто після призначення пенсії по інвалідності продовжував працювати, оскільки якщо пенсіонер продовжував працювати та набув не менш як 24 місяці страхового стажу і вперше переходить з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, застосовуються правила обчислення розміру пенсії як для нового призначення пенсії,

– повідомляє ПФУ.

Зауважте! Датою переведення пенсіонера з одного виду пенсії на інший вважається момент подання заяви з усіма документами.