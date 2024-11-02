Яку вигідніше обрати пенсію: по інвалідності чи за віком

Частина пенсіонерів має право на декілька видів пенсій одночасно. Однак, отримувати їх разом не можна, громадянин може вибрати лише одну виплату.

Яка пенсія найвигідніша

Для громадян, які мають I та II групою інвалідності вигіднішим може бути отримання пенсії за інвалідністю. А от тим, кому призначили III групу варто звернути увагу на вікову виплату, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Співвідношення виплат по інвалідності та за віком таке:

особи, які мають I групи мають отримувати виплату, що рівна 100% пенсії за віком;

громадяни з інвалідністю II групи має уже – 90%;

люди з інвалідністю III групи – 50%.

Зверніть увагу! До кількості страхового стажу, який набула особа, що отримала інвалідність, додається додатковий стаж. Тобто, період з моменту отримання каліцтва і до того дня, коли цей громадянин досягає 60 років.