Какая пенсия самая выгодная

Для граждан, которые имеют I и II группой инвалидности выгодным может быть получение пенсии по инвалидности. А вот тем, кому назначили III группу стоит обратить внимание на возрастную выплату, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Соотношение выплат по инвалидности и по возрасту такое:

лица, имеющие I группы должны получать выплату, равную 100% пенсии по возрасту;

граждане с инвалидностью II группы имеют уже – 90%;

а людям с инвалидностью III группы предоставляется – 50%.

Обратите внимание! К количеству страхового стажа, который приобрело лицо, получившее инвалидность, добавляется дополнительный стаж. То есть, период с момента получения увечья и до того дня, когда этот гражданин достигает 60 лет.