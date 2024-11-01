Как погода повлияет на графики отключений

Член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко заявил, что пик нагрузки теперь наступает в 19:10 вместо привычных 20:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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Владимир Величко Член наблюдательного совета "Центрэнерго" Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры – такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений.

Он также отметил, что со снижением температуры возрастет потребление электроэнергии в европейских странах, что повысит цены на энергию из-за уменьшения доли возобновляемых источников.

Это может усложнить коммерческий импорт электроэнергии в Украину из-за ограничений на спотовом рынке, известных как прайс-кепы.

В настоящее время энергорегулятор НКРЭКУ начал процедуру пересмотра прайс-кепов в сторону увеличения, что поддерживает большинство участников энергорынка, а некоторые вообще предлагают их отменить. Для потребителей это болезненная тема, но необходимо понимать, что без повышения прайс-кепов коммерческий импорт электроэнергии будет недоступен, особенно в периоды резкого похолодания,

– говорит эксперт.

Что касается подготовки "Центрэнерго" к зиме, Величко сообщил, что продолжаются ремонтно-восстановительные работы, и планируется подключить к энергосистеме около 1 гигаватта новых мощностей