Як працюватимуть банки у блекаут: у НБУ розповіли деталі

Із кожним днем з'являється усе більше новин про підготовку України до блекауту. Одна з найголовніших порад: зніміть із карток достатньо готівки, адже банкомати та термінали можуть перестати працювати.

Журнал Banker узяв інтерв'ю в голови НБУ Андрія Пишного. Чиновник розповів, як відомство готується до роботи під час відключень світла.

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Як банки працюватимуть без світла

За словами Пишного, Національний банк – це одна з ключових інституцій держави, і вона має забезпечувати фінансову стабільність за будь-яких умов, у тому числі під час блекауту, обстрілів, масштабних кібератак. Голова НБУ бачить своїм завданням "укріпити економічний тил, який би підтримав героїчну боротьбу Збройних сил України".

"Наразі триває підготовка банківського сектору з урахуванням ймовірності нових терористичних атак на енергетичну інфраструктуру. Банки тестують та оновлюють плани безперервності. Тож у будь-якому випадку доступ українців до банківських послуг та власних коштів буде збережено", – запевняє Пишний.

Безперебійну роботу банківської системи має забезпечити проєкт POWER BANKING. Цю спільну мережу банків запустили 2022 року після перших масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру.

Унікальний проєкт об'єднання зусиль всіх банків системи – POWER BANKING – уже налічує понад 2 300 банківських відділень у 382 населених пунктах, які працюватимуть навіть за тривалого відключення електропостачання,

– каже голова НБУ.

Що відомо про POWER BANKING

Завдяки цій ініціативі українці зможуть зняти готівку в банкоматі іншого банку на інакших умовах, ніж зазвичай. Це так званий банкоматний національний роумінг: він надає змогу зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

Маркування "POWER BANKING" на вході до відділення означає, що тут є спеціально обладнання, тож банк працюватиме під час блекауту.

Які послуги доступні у відділеннях мережі POWER BANKING під час блекауту:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (якщо у касі є готівкова валюта);

консультації менеджерів із фінансових питань.

Як пережити блекаут

Карту відділень POWER BANKING можна переглянути на сайті ініціативи. Її варто завантажити pdf-файлом на мобільні пристрої, щоб не втратити доступ до інформації під час блекауту. Але час від часу слід завантажувати її повторно, бо таких відділень стає більше і їх додають на карту.Також там є відповіді на поширені питання, наприклад, де зняти готівку, якщо поруч нема відділення POWER BANKING, або де заплатити за кредит, якщо немає зв'язку.

24 Канал продовжує збирати поради на випадок тривалих відключень світла. На нашому сайті ви можете дізнатися, як отримати доступ до інтернету, якщо нема світла. До речі, пункти незламності все ж додали в "Дію", їх можна буде бачити навіть офлайн.