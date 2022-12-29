На в'їзд та виїзд з країни черга: виникли проблеми з роботою пропускних пунктів

Внаслідок перебоїв з електропостачанням в роботі українських контрольних пунктів на кордоні спостерігаються перебої. Попри це пункти пропуску працюють у штатному режимі.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

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Станом на 10:00 29 грудня пункти пропуску працюють в штатному режимі. У зв'язку з ранковими ракетними ударами ворога, можливі перебої електропостачання, що позначатимуться на роботі пунктів пропуску. Також можлива й нестабільна робота електронних систем контрольних служб через відключення електроенергії,

– йдеться в повідомленні.

Внаслідок перебоїв утворилися черги

Після масованої атаки на пунктах пропуску на кордоні з Польщею очікували від 20 до 80 автівок, а на в‘їзд в Україну – 90 у "Шегинях" та 30 легковиків в "Угринові".

Черги пасажирських автобусів, що очікують перетину кордону, сягають від 2 до 10 автобусів. На в’їзд в країну у пунктах пропуску "Краківець" – 3, а у "Шегинях" – 10 автобусів.

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну. Внаслідок цього майже у всіх містах виникли проблеми з енергопостачанням.