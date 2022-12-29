Об этом сообщила Госпогранслужба.

Интересно Около половины банковских отделений не работает из-за отключения электроэнергии

По состоянию на 10.00 29 декабря пункты пропуска работают в штатном режиме. В связи с утренними ракетными ударами врага возможны перебои электроснабжения, которые будут сказываться на работе пунктов пропуска. Также возможна и нестабильная работа электронных систем контрольных служб из-за отключения электроэнергии,

– говорится в сообщении.

В результате перебоев образовались очереди

После массированной атаки на пунктах пропуска на границе с Польшей ожидали от 20 до 80 автомобилей, а въезд в Украину - 90 в "Шегинях" и 30 легковушек в "Угринове".

Очереди пассажирских автобусов, ожидающих пересечения границы, составляют от 2 до 10 автобусов. На въезд в страну в пунктах пропуска "Краковец" – 3, а в "Шегинях" – 10 автобусов.

Напомним, 29 декабря Россия осуществила очередную ракетную атаку на Украину В результате почти во всех городах возникли проблемы с энергоснабжением.